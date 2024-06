Ronald Koeman a fine gara era delusissimo. Il ct dell'Olanda , dopo la sconfitta contro l'Austria, ha analizzato la partita della sua squadra nella quale ha giocato de Vrij per novanta minuti (Dumfries è rimasto in panchina) e ha sottolineato: «Non siamo stati bravi in difesa. Non abbiamo coperto, non siamo stati aggressivi e quando avevamo la palla, l'abbiamo restituita rapidamente all'avversario. Molte cose sono andate male anche nella comunicazione. Ma ovviamente anche l'avversario ha fatto bene. E noi non siamo riusciti a giocarcela. E questa è la mia responsabilità».

«Era come se non vedessimo la pericolosità dell'avversario - ha aggiunto - se non corri contro il tuo rivale finisci sempre nei guai. E conta poco se giochi a quattro o cinque in difesa. Non siamo in panico certo, ma non siamo avanti come pensavo. Analizzeremo questa sconfitta con i giocatori. Ma nella prossima gara dovremo fare meglio di oggi altrimenti non puoi farcela contro nessuno».