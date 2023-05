Milan-Inter, l’attesa per l’euroderby è finita: ecco le quote dei bookies

È tutto pronto per la settimana che determinerà chi tra Milan e Inter approderà alla finale della UEFA Champions League. Le due milanesi hanno fatto un percorso straordinario e hanno meritato di arrivare fino a questo punto della coppa europea più importante. Per una sarà gloria, per l’altra meno. Due partite che si giocheranno ovviamente allo ‘Stadio Giuseppe Meazza’, con il match di andata in casa del Milan. Non è una sfida inedita per la UEFA Champions League né tantomeno per le semifinali. La tradizione sorride ai colori rossoneri. Visto lo stato attuale delle due squadre, per i bookmakers sono comunque gli uomini di Simone Inzaghi a partire con i favori dei pronostici.