Europa League, Ludogorets e Getafe valgono 2,6 milioni. Qualificarsi stasera…

Arrivare all’atto finale (e magari vincerlo) porterebbe nelle casse dell’Inter una discreta somma di denaro (intorno ai 15 milioni di euro), ma l’Europa League già stasera può riservare buone notizie per i nerazzurri. Come riportato da Tuttosport, infatti, la società ha incassato già 2,6 milioni di euro per le vittorie contro Ludogorets e Getafe. In caso di passaggio del turno stasera, poi, arriverebbero altri 2,4 milioni:

“Grazie alle affermazioni su Ludogorets a febbraio e Getafe mercoledì scorso, i nerazzurri incasseranno dalla Uefa 2.6 milioni, frutto di 1.1 milioni per la qualificazione agli ottavi e 1.5 per la qualificazione ai quarti (…). Vincendo stasera l’Inter riceverebbe ulteriori 2.4 milioni, mentre l’accesso alla finale ne garantirebbe altri 4.5. Vincere la coppa, poi, darebbe diritto ad altri 4 milioni, più i 3.5 della partecipazione alla Supercoppa europea che si disputerà il 24 settembre prossimo alla Puskas Arena di Budapest“.

(Fonte: Tuttosport)