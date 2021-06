Belgio, il ct non l’ha convinto: Lukaku titolare con la Finlandia. Olanda, de Vrij gioca

Martinez non è riuscito a far accettare la panchina all'attaccante nerazzurro. Intanto nel ritiro olandese è arrivato un altro messaggio per de Boer

Alle 18 invece gioca l'Olanda di de Vrij. Anche lui sarà titolare come l'attaccante nerazzurro nella gara contro la Macedonia, l'ultima dell'ex Inter Goran Pandev in Nazionale. In panchina per l'Olanda c'è un altro ex interista, l'allenatore Frank de Boer. Molto scettico il suo popolo per la tattica che ha scelto. Qualche giorno fa gli avevano fatto arrivare, tramite aereo, un messaggio nel quale gli chiedevano di tornare al 4-3-3. Questa volta un altro aereo ha sorvolato il centro federale olandese per un altro messaggio al commissario tecnico. Il suggerimento è di far giocare Malen, attaccante 22enne del PSV. Ora è favorito per un posto da titolare.