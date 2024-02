A TMW l'ex tecnico di Akinsanmiro ha espresso la sua soddisfazione per l'esordio del giovane centrocampista dell'Inter

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Joseph Olumide Ajibolade, allenatore del Beyond Limits, formazione nigeriana fresca vincitrice del Torneo di Viareggio ed ex tecnico di Akinsanmiro, ha espresso la sua soddisfazione per l'esordio del giovane centrocampista dell'Inter a Lecce con la prima squadra di Simone Inzaghi: