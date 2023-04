Ex arbitro Gavillucci: “Esultanza Lukaku non provocatoria. Lo ha ammonito perché…”

Un altro ex arbitro si esprime sui fatti di Juventus-Inter di ieri. Claudio Gavillucci ha parlato a TMW Radio dell’espulsione di Romelu Lukaku nel derby d’Italia di Coppa Italia e più in generale della direzione di Massa.

“Massa ha fatto un'ottima gara, rigore ineccepibile. L'esultanza non può essere provocatoria. E' vero che Lukaku esulta così, ma in quel frangente credo che sia stato ammonito per quello che ha provocato poco dopo con Cuadrado. Ha preso le due persone che hanno acceso il confronto e li ha puniti. L'ammonizione ci sta in queste occasioni di capannello e si deve uscire almeno con due ammoniti da questi contesti".