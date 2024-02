Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Georges Leekens, ex ct del Belgio, ha parlato così del momento di Romelu Lukaku: "Romelu è molto sensibile, ha bisogno di sentirsi importante, al centro. Con Mourinho sembrava avere un grande rapporto, conoscendolo dai tempi dell'Inghilterra. Non che c'entri il nuovo allenatore, farà bene anche con lui, ma può essere che sia leggermente calato per questo motivo. Lo conosco fa quando iniziava in nazionale e so che facendolo sentire a suo agio, lui ti ripaga con una grande mentalità, improntata a migliorarsi sempre, a fare tanti gol, a decidere velocemente ed a pretendere tanto da sé stesso".