“Parliamo di una quindicina di ragazzi per squadra. Troppo pochi. Uno come lui lo notavi subito. Mi colpì la sua coordinazione nei movimenti. Nonostante fosse il più alto riusciva a coniugare il fisico e la tecnica, tant’è che durante i tornei gli davamo spesso la numero 10. Ogni tanto provava a segnare in rovesciata… e ci riusciva. Decise così una partita di un torneo, Si è distinto per diverso tempo nei nostri ‘Pulcini’, salvo poi giocare in tutte le categorie. All’inizio faceva la punta o il fantasista, poi ha fatto l’esterno destro con licenzia di rientrare, il mediano e infine il centrale”.