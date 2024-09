Intervenuto negli studi di QSVS, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del mancato arrivo all'Inter di Mario Hermoso, investimento non concordato dalla proprietà nerazzurra: "Hermoso era nei sogni di Inzaghi perché nel momento in cui ti serve un difensore, nella sua testa è uno di quelli che hanno carriera e curriculum per essere pronti in 10 minuti. Ed è così. Per Palacios, che è un giocatore più futuribile, ci vorrà un po' più di tempo: la sensazione è che questo ragazzo sia sveglio, quindi speriamo di vederlo in campo presto".