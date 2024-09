Ieri l'Inter ha presentato la lista dei giocatori utilizzabili in Champions. La sorpresa è stata vedere Tajon Buchanan presente

Ieri l'Inter ha presentato la lista dei giocatori utilizzabili in Champions. La sorpresa è stata vedere Tajon Buchanan presente, nonostante un infortunio che lo terrà fuori verosimilmente fino a novembre. Mentre sono stati esclusi Palacios e Correa, anche se su quest'ultimo non c'erano dubbi. Libero spiega così la scelta del club nerazzurro.

"Alla base della scelta potrebbe esserci il seguente ragionamento: Correa è una sorta di separato in casa e comunque l’attacco è già coperto da Lautaro, Thuram, Taremi e Arnautovic. Palacios è appena arrivato, non può rappresentare un’alternativa ai titolari nell’immediato perché ha bisogno di mesi per entrare nei meccanismi complessi di Inzaghi. Buchanan invece è sì alle prese con un infortunio importante, però sa già cosa l’Inter si aspetta da lui e può tornare utile una volta recuperato".