Ex vice di Sabella: “Lautaro può fare come Zanetti. Non si muove dall’Inter”

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Claudio Gugnali, ex vice di Sabella all'Argentina, ha parlato così del momento di Lautaro Martinez : "Lautaro sta vivendo un momento di maturità suprema. Mi sembra che stia vivendo il suo miglior momento della carriera, fino a qui. E' il capitano di un club dalla storia enorme come l'Inter. Una squadra che nella sua storia ha sempre trovato argentini che ne hanno scritto la storia".

"Come Pupi, sì. Non credo il Toro si muoverà dall'Inter: lo vedo molto bene a livello di famiglia e di adattamento nella città di Milano. Quindi vedo Lautaro Martinez in nerazzurro per molto tempo, ad un livello superlativo".