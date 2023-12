EDICOLA / CdS: Fa il vuoto. Fuga Inter a +4 sulla Juve con Lautaro e Thuram

"Fa il vuoto". È il titolo principale del Corriere dello Sport e si riferisce all'Inter che ha vinto due a zero contro la Lazio. "Fuga nerazzurra. La squadra di Inzaghi batte due a zero i biancocelesti all'Olimpico - si legge - e vola a più quattro dalla Juve. Un clamoroso errore di Marusic apre la strada al gol di Lautaro. Thuram raddoppia. Tandem da 22 reti". E poi ancora: "Champions e Europa League, sorteggio da incubo". Nelle prossime si scopriranno le rivali delle italiane nelle Coppe.

In taglio alto: "Bologna da cinema. Mourinho: voglio restare". E in basso: "Juve, Vlahovic non ci sta. Messaggio social per rispondere alle critiche. Pubblica una foto dell'abbraccio con Chiesa. «Tu sai, la squadra sa e noi sappiamo». In tre mesi ha segnato solo un gol e Allegri si aspetta un cambio di marcia".