Serie A, il Bologna batte due a zero il Toro. In gol Fabbian e Zirkzee

È finita due a zero la partita del Bologna contro il Torino. Il gol del vantaggio lo ha segnato un ex Inter, Giovanni Fabbian. Il calciatore, che sembrava destinato all'Udinese nell'ambito dell'affare Samardzic, è stato poi ceduto al club rossoblù con un diritto di riacquisto fissato sui 12 mln nel 2025. Questa sera il centrocampista ha giocato dal primo minuto e ha ringraziato con la rete dell'uno a zero il suo allenatore, un altro ex nerazzurro, Thiago Motta. Due gol per lui in questo campionato finora.