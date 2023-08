Fabbian, il Bologna: “Alla prima stagione fra i “grandi” ha subito dimostrato…”

"Colonna della Primavera nerazzurra di Christian Chivu, alla prima stagione fra i “grandi” lo scorso anno ha immediatamente dimostrato il proprio valore: in Calabria con Inzaghi lo si è scoperto abile in entrambe le fasi del gioco, partecipe nella costruzione della manovra sia in possesso basso, che sulla trequarti dove è molto bravo a ricevere tra le linee, e habituée dell’inserimento aereo. Segna spesso di testa con ottime scelte di tempo e fa valere la sua buona fisicità, contribuendo al primato della Reggina che ha retto per diversi mesi nella fase iniziale del campionato. Nel frattempo frequenta tutte le Nazionali giovanili con profitto, e a marzo 2023 esordisce in Under21 del ct Nicolato nel successo sull’Ucraina".