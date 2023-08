Sky – Pavard, Inter studia il rilancio finale. Correa-Torino difficile. E Sanchez…

Nella trattativa tra Inter e Bayern per il difensore francese ballano solo 5 milioni. Intanto in attacco potrebbe uscire Correa

Lo ha detto Simone Inzaghi in conferenza stampa e lo ha ribadito Beppe Marotta prima del fischio d'inizio di Inter-Monza. Benjamin Pavard è l'obiettivo numero uno del club nerazzurro per rinforzare la difesa. Secondo quanto riporta Sky Sport, l'offerta dell'Inter è di 25 milioni più bonus, mentre la richiesta del Bayern è di 30 più bonus.

Ballano 5 milioni e sono in corso valutazioni su come presentare rialzo e affondo finale. Da tenere d'occhio anche la situazione di Joaquin Correa che ieri è rimasto in panchina per tutti i 90'. L'attaccante argentino piace al Torino, ma la pista è difficilmente percorribile. Se partisse in prestito via al Sanchez bis.