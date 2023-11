Le parole di Fabian Ruiz, centrocampista del PSG ed ex del Napoli, in merito a Juventus-Inter di settimana prossima

«Seconda contro prima, difficile dire che cosa succederà. La forma dell’Inter contro la solidità della Juve. Prevedo un grandissimo equilibrio, sono due squadre che incassano pochi gol, in campionato vincono quasi tutto e l’Inter anche in Champions, sarà una grande sfida che sarà decisa da una giocata. Di chi però non lo so».