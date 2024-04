"Scudetto nel derby? Non deve essere un'ossessione. La squadra sta facendo le cose bene, ha fatto così con l'Empoli, con l'Udinese recuperata con grande lucidità. Certo che questo appuntamento del 22 aprile per chi va in campo e per chi è sugli spalti è sicuramente un momento molto goloso. Intanto cerchiamo di arrivarci al meglio. Io spero che vinca l'Inter il 22 aprile e che ci si ritrovi in piazza Duomo a far baccano, ce lo meritiamo. Ma ci arriviamo con un passo alla volta, come dicono gli allenatori partita dopo partita".