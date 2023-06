Facchinetti: “Milinkovic e Brozovic mi hanno aiutato a capire come costruire un’agenzia”

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Francesco Facchinetti, ex cantante e oggi procuratore con la sua agenzia All, ha parlato così dei suoi assistiti, tra cui figurano Milinkovic-Savic e Brozovic: “Sergej rappresenta un personaggio fondamentale nell’elaborazione del mio progetto. Lavorando insieme, siamo riusciti a creare la figura del vero Sergente, che parla come un leader e si comporta di conseguenza. Proprio come Brozovic, mi ha aiutato a capire come costruire un’agenzia a misura… di calciatore. Una volta che Alì sarà operativa su tutti i fronti, però, interromperò i rapporti relativi ai soli diritti d’immagine”.