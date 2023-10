Fagioli, il padre: “Genitori e club non possono star dietro ai calciatori. Gli agenti?”

Il primo nome emerso dallo scandalo scommesse è quello di Nicolò Fagioli. Suo padre Marco è stato raggiunto dai microfoni di Repubblica: "Non dico niente su quello che avrebbe fatto mio figlio. Non è il momento. Molto di quello che leggo su di lui non è vero, ma se provassi a spiegarlo adesso non mi ascolterebbe nessuno. Non lo vedo da domenica. Col senno di poi, posso dire che forse qualcosa lo turbava, ma non immaginavo niente del genere. Come mia moglie, lavoro tutto il giorno. Ovviamente siamo vicini a nostro figlio, come lo siamo sempre stati. Ma non possiamo fare miracoli".