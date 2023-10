Corona: “Fagioli, la Juventus sapeva: reato da retrocessione. Coinvolti altri calciatori”

Fabrizio Corona è intervenuto telefonicamente a Sportitalia per fare qualche nuova rivelazione sul caso calcioscommesse: "Ho una notizia bomba, la polizia è andata a Coverciano solo dopo che è venuta da me, perchè sapeva che avrei anticipato quei due nomi e non voleva fare quella figura, altrimenti non sarebbe intervenuta oggi, non lo avrebbero fatto prima della partita della Nazionale. Siccome sapevano che io l'avrei fatto, sono andati, e se Tonali e Zaniolo sono andati via da Coverciano è perché è vero. Sto andando a prendere le prove dalla fonte zero, che racconterà tutto il sistema: non sono coinvolti sono loro due. Sono coinvolte anche altre figure che non sono calciatori.