Repubblica – Fagioli punta al patteggiamento. Zaniolo e Tonali, scommesse anche sul calcio?

Il caso scommesse continua a far discutere. Repubblica parla dei rischi che corrono non solo i responsabili delle puntate illegali, ma anche coloro che sapevano e non hanno denunciato: "Per il codice di giustizia sportiva chiunque venga a sapere di un giocatore o una società che abbia scommesso o stia per farlo, ha l'obbligo di informare "senza indugio", specifica il codice, la procura federale. Per chi non lo fa, la sanzione è pesante: non meno di sei mesi di squalifica. Insomma, l'omertà che spesso regna negli spogliatoi e tra compagni, può costare caro, in un caso come questo.