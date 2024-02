Intervenuto in conferenza stampa, Vladimiro Falcone , portiere del Lecce, ha parlato così del momento dei giallorossi in vista della sfida di domenica con l'Inter : “Ne parliamo tanto nello spogliatoio per capire cosa bisogna migliorare: solo rimanendo uniti possiamo uscirne.Ci sono compagni come Blin, Baschirotto e anche lo stesso Sansone che ci supportano quotidianamente anche da questo punto di vista per uscirne. Lo scorso anno in casa abbiamo avuto qualche difficoltà in più, quest’anno stiamo vincendo di più in casa, ma ci manca un successo lontano da casa. Speriamo di riuscire a centrarla nei prossimi impegni che saranno determinanti per il nostro percorso.

L'Inter? Non ci sono ricette per battere l’Inter. Sono i più forti del campionato, stanno facendo cose fantastiche in ogni occasione in cui scendono in campo. Noi però giochiamo in casa, così come lo scorso anno quando tutti ci davano per spacciati. In quella gara si pensava che dovessimo prendere una goleada e poi abbiamo perso all’ultimo secondo. Vogliamo offrire una grande prestazione, perché fare risultato contro l’Inter ci darebbe grande morale per affrontare i prossimi impegni”.