Fanna: “Inter, non puoi più sbagliare: col Verona pesa molto. Spesso manca…”

Pietro Fanna , ex calciatore di - tra le altre - Inter e Verona , ha parlato ai microfoni de' La Gazzetta dello Sport alla vigilia della sfida tra nerazzurri e scaligeri, gara valida per il 18° turno di campionato.

"L’Inter non può più perdere punti, deve recuperare in classifica. Il Verona, però, è una squadra che ha una rinnovata fiducia, sebbene per la salvezza debba percorrere tanta strada".

"Molto, perché ha accumulato un ritardo che rischia di diventare incolmabile. All’Inter spesso manca quel dettaglio di attenzione che serve per non sciupare la vittoria".

"Con concentrazione in difesa, senza rinunciare a colpire in contropiede. L’Inter ha talmente tanti campioni da poter risolvere la partita in qualsiasi modo e momento. Ma, se fosse distratta, un Verona compatto avrebbe i mezzi per darle dei problemi".