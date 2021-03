Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Juventus-Benevento: Bernardeschi terzino

Le scelte di Andrea Pirlo e Filippo Inzaghi per uno dei match in programma nel pomeriggio di Serie A

Torna in campo la Juventus questo pomeriggio. I bianconeri ospitano il Benevento in uno dei tre match in programma alle 15 per avvicinarsi all'Inter che dovrà recuperare più avanti il match con il Sassuolo. Alla vigilia si è discusso molto sulle frecciate di Andrea Pirlo ai nerazzurri, ma ora la concentrazione dei bianconeri è solo sul campo. Dal canto suo, Filippo Inzaghi cerca il colpaccio per mettere in cascina fieno indispensabile per questo finale di campionato. In ottica fantacalcio, ecco le formazioni ufficiali dell'incontro: