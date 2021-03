Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Juventus-Spezia: ecco le scelte di Pirlo

La squadra di Andrea Pirlo ospita questa sera quella di Italiano nell'anticipo del turno infrasettimanale

Sarà Juventus-Spezia ad aprire il turno infrasettimanale di Serie A. I bianconeri proveranno ad approfittare dell'impegno facile sulla carta per avvicinarsi almeno in parte e momentaneamente alla vetta dopo il pareggio di Verona. A Torino arriva però una squadra che contro le big ha già dimostrato di non volersi rendere vittima sacrificale. Circa un'ora al calcio d'inizio dell'incontro, ecco le formazioni ufficiali in ottica fantacalcio: