Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Lazio-Cremonese: niente turnover per Sarri

La penultima giornata di Serie A prosegue con la gara delle 18 tra Lazio e Cremonese, in programma allo stadio Olimpico. I biancocelesti di Sarri, già qualificati per la prossima Champions League, scendono in campo con la formazione tipo, con Sarri che non rinuncia ai suoi titolarissimi nell'ultima gara stagionale davanti ai propri tifosi. Tra i grigiorossi spazio in attacco al tandem Tsadjout-Ciofani.