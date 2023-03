Inter, fascia senza una fissa dimora. Ieri è toccata a Barella, è il sesto a indossarla

"Una fascia senza fissa dimora... Ieri, con Handanovic e Brozovic in panchina e Skriniar in tribuna, dopo la sostituzione di Lautaro Martinez la fascia di capitano è finita sul braccio di Nicolò Barella, sesto giocatore a indossarla in stagione, visto che anche D’Ambrosio è sceso in campo due volte portando i gradi di capitano. Ma la staffetta Lautaro-Barella ha qualcosa di più significativo, soprattutto in ottica futura. Sono loro i punti fermi dell’Inter", spiega La Gazzetta dello Sport.