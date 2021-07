FCIN1908 / Inter, primo contratto da professionista per il baby Kamate: i dettagli

Il centrocampista francese, classe 2004, in pochi mesi si è guadagnato la fiducia della dirigenza nerazzurra

L'Inter continua a guardare al futuro: il club nerazzurro ha blindato un altro dei baby talenti del proprio settore giovanile. Idrissa Kamate , talentuoso centrocampista classe 2004, ha infatti siglato il suo primo contratto da professionista. Francese di origine ivoriana, arrivato a Milano solamente pochi mesi fa dal Montfermeil, Kamate è riuscito a conquistare fin da subito la fiducia della dirigenza interista. Un attestato di stima anche nei confronti del suo agente, Fabio Sommella, che in passato aveva già portato a Interello un altro giovane francese come Christopher Attys .

Come appurato da Fcinter1908, il giocatore ha firmato fino al 30 giugno 2024: verrà aggregato alla formazione Primavera, con cui disputerà il ritiro estivo, per poi vedere se rimanere agli ordini di Chivu o se sarà meglio far parte dell'Under 18.