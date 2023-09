Fedele: “Posso garantire che De Laurentiis stia già facendo un casting per il nuovo allenatore”

"Io penso che tutti credono che sia la prima volta che accada una cosa del genere. Ma vi ricordate Cassano con Capello o Chinaglia con Valcareggi? E ho citato solo due esempi. Il ragazzo sbaglia un rigore in quel modo, ma fa due pali e non trova il gol, in più ha un carattere feroce, ha avuto una reazione non giustificabile, è vero, ma capita. Sono cose che succedono. Il popolo napoletano lo ama, magari stasera segna e si spegne tutto. La situazione però è stata aggravata dal presidente, che non ha rinforzato la squadra. Non mi ritrovo in queste cose extra-gioco. Avranno sbagliato sicuramente. La domanda è: Osimhen dovrebbe giocare oggi? Solo chi non capisce di calcio e di queste cose direbbe di no. Sui social dico: hanno sbagliato volutamente? Non lo so. Questa squadra per me non ha leader in campo. Di Lorenzo quando usciva Osimhen non gli ha detto di stare zitto e sedersi".