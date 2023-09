Ag Okaka: “Interista da sempre, se lo chiamano è un onore. Ma Marotta è stato chiaro”

Carlo Okaka, fratello di Stefano, tra gli attaccanti svincolati in questo momento, ha parlato del futuro di suo fratello commentando anche l'accostamento all'Inter dopo l'infortunio di Arnautovic. Queste le sue parole a TVPlay: “Stefano è svincolato, l’accostamento con quanto successo ad Arnautovic è normale. Ma Marotta si è espresso dicendo che l’Inter non ha intenzione di intervenire del mercato. Se cambieranno idea non sta a me dirlo. Qualora arrivasse la chiamata sarebbe un onore. Lui è sempre stato interista. Staremo a vedere. Ad oggi non c’è niente. Non ci siamo mai sentiti dell’Inter. Stefano conosce le dinamiche del mercato. Non mi ha mai chiamato dicendo “andiamo all’Inter”. Poteva essere un’idea, ma solo per una notte.

Bari? Ci son stati dei contatti, è un dato di fatto. Ma ho letto “non se ne fa più niente per problemi fisici”. Son cose non veritiere. Si è preso del tempo. E’ stato benissimo in Turchia, si è voluto svincolare. Sampdoria e Bari? Non è la priorità. Qualcosa c’è. Fisicamente sta bene. E’ in Spagna col suo preparatore, si allena tutti i giorni due volte al giorno. Sta alla grande. Prima che si svincolasse gli sono stati dati altri 4 anni ad alto livello. L’Inter gioca bene, vince. La differenza la farà il calo fisico o le prime sconfitte. Se ci sarà una reazione positiva ad un momento no ha tutte le carte in regola per vincere. Inzaghi sta facendo un ottimo lavoro e ha ottime reazioni. Per ora è tutto positivo.”