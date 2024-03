"Parliamo di Allegri come se fosse un allenatore ormai superato. Per me non è così", assicura Fedele a TMW

"Parliamo di Allegri come se fosse un allenatore ormai superato. Per me in questi anni con una Juve che non era quella di un tempo ha ottenuto dei risultati che altri difficilmente avrebbero ottenuto. Deve divertire la Juve o deve vincere? Spalletti ha vinto solo a Napoli, ma ha perso a Roma. Cosa vuol dire allenatore moderno? Il calcio è sempre quello. Senza i risultati, ti cacciano".