Felipe Anderson sull’Inter: “Tanti infortuni ma è più forte del Benfica. Ma rischia se…”

Intervistato dal portale portoghese SAPO 24, Felipe Anderson, attaccante della Lazio ed ex Porto, ha parlato così della sfida che attende il Benfica contro l'Inter: “I nerazzurri sono più forti secondo me. La stagione non è andata bene per l'Inter in Italia, ha avuto alcuni infortuni, ma ha una grande squadra e molte opzioni. Dopo il 2-0, sarà difficile per il Benfica. Niente è impossibile, ovviamente, ma dovranno fare molto di più di quanto hanno fatto a Lisbona"