Felipe Anderson: “Abbiamo concesso troppo. Abbiamo imparato una lezione”

Al termine della semifinale di Supercoppa tra Inter-Lazio, Felipe Anderson ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel per analizzare la sconfitta dei biancocelesti: "Se analizziamo la gara abbiamo concesso troppo, dovevamo essere più solidi, non concedere tutte queste occasioni. Oggi purtroppo è successo ma dobbiamo già ripartire e non perdere l'entusiasmo costruito in queste ultime settimane. Abbiamo imparato una lezione, c’è tanto da migliorare non è questo il gioco che vogliamo fare, vogliamo essere una squadra che non concede tanto, dobbiamo imparare da questa gara per non commettere di nuovo questi errori".