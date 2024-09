Qualche mese fa era finito al centro dell'attenzione dei media brasiliani per aver innescato una rissa e aver aggredito un addetto stampa. Questa volta Felipe Melo è finito nei guai per la denuncia della mamma di un adolescente che - da quanto riferito dalla donna - avrebbe subito un'aggressione. Il racconto - che arriva da Globo - parla di un'accusa di intimidazioni nei confronti di un minore da parte dell'ex centrocampista tra le altre di Inter, Juventus e Fiorentina. Il 22 settembre giovane tifoso del Botafogo, mentre portava a spasso il cane, si sarebbe avvicinato al giocatore del Fluminense con l'intento di salutarlo e lui gli avrebbe chiesto per quale squadra facesse il tifo.