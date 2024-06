Felipe Melo torna a far parlare di sè. Ancora una volta per un fatto che con il calcio giocato c'entra ben poco: l'ex centrocampista di Fiorentina, Juventus e Inter, oggi in forza alla Fluminense, in occasione del match contro l'Atletico GO al fischio finale ha rincorso e spintonato l'addetto stampa della squadra avversaria, scatendando così una rissa.