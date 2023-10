Serie A femminile per la prima volta in chiaro sulla Rai: verrà trasmessa Roma-Inter

Evento storico per il calcio femminile italiano: per la prima volta un match di campionato verrà trasmesso in chiaro sulla Rai. Nella fattispecie toccherà a Roma-Inter, in programma domani alle ore 16. Le nerazzurre, come ricorda Tuttosport, indosseranno anche una maglia speciale: "Dopo le partite infrasettimanali di Coppa Italia, la Serie A femminile oggi torna in campo con due anticipi, che vedranno opposti Napoli-Sampdoria e Como-Milan. Il big match della giornata sarà però Roma-Inter di domani: sarà trasmesso in chiaro su RaiDue, ed è la prima volta per una partita di campionato femminile.