Thislittlegirlsisme, maglia speciale per l’Inter Women contro la Roma

Le calciatrici di Inter Women diventano così modelli di ispirazione per le generazioni future, stimoli a seguire le proprie inclinazioni e a costruirsi un futuro secondo le proprie aspirazioni. Il Club nerazzurro ha deciso non solo di prendere parte al progetto, realizzato da Inspiring Girls e promosso in Italia da Valore D - la prima associazione di imprese che promuove l’equilibrio di genere e una cultura inclusiva per la crescita delle aziende e del Paese – ma di elevarlo con un’attivazione unica nel suo genere, che per la prima volta farà diventare la campagna parte integrante di una partita di calcio. Oltre alla maglia speciale, per Roma-Inter verranno infatti modificati alcuni asset grafici normalmente utilizzati sui canali social del Club in occasione delle partite di Inter Women.