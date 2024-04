Rio Ferdinand ha criticato duramente Joao Cancelo per la sua esuberanza nell'azione in cui ha causato un rigore abbattendo in area Ousmane Dembélé. Rigore poi trasformato da Mbappé che ha portato il Psg avanti 1-3 e che ha affossato definitivamente la squadra di Xavi già in dieci uomini.

Ferdinand ha definito "stupido" il contatto di Cancelo su Dembélé . "Quando si allontana dalla porta, l'esterno è lì, non c'è bisogno di scivolare... È stato ingenuo. È come l'ingresso di un giovane giocatore inesperto che è in preda al panico. Cancelo aveva la situazione sotto controllo, non era necessario quell'intervento... devi sapere dove ti trovi in ​​campo. Penso che sia stato giustamente punito".