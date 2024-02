Ciro Ferrara, su DAZN per commentare la sfida della Juventus contro l'Udinese, è tornato sulla sfida vinta dall'Inter a San Siro. «Mi aspettavo di più forse dalla Juve, forse per la partita di andata, una gara accorta da ambo le parti. Nel ritorno però l'Inter ha dimostrato di avere qualcosa in più della formazione bianconera in qualità, compattezza e soprattutto convinzione», ha sottolineato l'ex difensore.

E ha chiuso così il suo intervento: «Vlahovic poteva portare in vantaggio la squadra bianconera e magari la partita poteva cambiare ma non ne sono neanche sicuro perché abbiamo visto come l'Inter sia in grado di reagire, come contro la Roma, a situazioni negative, dimostra di essere lì davanti meritamente».