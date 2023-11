Ferrara: “Rosa Inter più completa, ma la Juve è lì. L’esperienza mi insegna…”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Ciro Ferrara ha parlato della lotta scudetto. In questo momento Inter e Juve si contendono la vittoria finale con le altre un po' staccate dietro.

"Anche per me la rosa interista è più completa, ma alla fine ha due punti in più della Juventus. Con due rose totalmente diverse, ma la Juve è lì. C'è modo e modo di vincere le partite e i campionati. L'esperienza mi insegna che si vincono gli scudetti con allenatori più preparati e altri che curavano altri aspetti".