Ciro Ferrara ha parlato di Juve-Inter su DAZN. «Quando l'Inter doveva dimostrare la sua forza la formazione bianconera l'ha limitata non è stata una bella partita non sembrava neanche Juve-Inter per come tutti si abbracciano in campo ne esce meglio la squadra nerazzurra», il suo giudizio in generale sulla sfida.