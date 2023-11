Bernardeschi: “Juve-Inter non brillantissima, ma ci sta. Livello Serie A cresciuto”

Federico Bernardeschi ne ha giocati diversi e ieri ha assistito al derby d'Italia in tribuna all'Allianz Stadium. « Juve-Inter? Non una partita brillantissima, l'ho vista dal vivo e non è stata bella da vedere. Ma ci sta quando si affrontano due grandi squadre, soprattutto in questo momento. Sicuramente il livello è alto, l'Inter è stata in finale di Champions, e anche quest'anno le formazioni italiane sono ai gironi in un processo avanzato. Si è alzato il livello negli ultimi anni, sicuramente», ha sottolineato.

«Sono andato questa mattina a salutare la Juventus, squadra e società. penso che Allegri stia facendo un grande lavoro, parlano i risultati per lui. Ha la pelle spessa, lo conosco bene e non avevo dubbi. Sa come si fa, ne ha passate tante, ma l'allenatore che è è tanta tanta roba. Non penso gli piaccia il corto muso, la Juve che è andata in CL giocava con gli esterni offensivi. Ma lui si adatta ai giocatori che ha e non ce l'hanno tutti come caratteristica», ha detto l'ex bianconero del momento della formazione juventina.