Ferrara: “Napoli? Le sconfitte contro Inter e Lazio non sono segnate da…”

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Ciro Ferrara, ex calciatore, è tornato così sulla sconfitta del Napoli ai danni della Lazio: «È una sconfitta che non cambia nulla. Quando si tratta di campionati lunghi è impensabile poter credere di vincere tutte le partite. E sono proprio quelle partite in cui subisci o comunque sei sconfitto a darti la forza per arrivare al successo finale.