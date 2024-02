Intervenuto ai microfoni di TVPlay, Fabrizio Ferrari, agente di mercato, ha parlato così della sessione di gennaio che si concluderà in queste ore: “Si parla veramente di operazioni solo di prestito, a costo zero o pagamenti futuri. Credo che in questo momento il calcio italiano ma soprattutto le squadre importanti non avessero così bisogno di fare operazioni per modificare la classifica ma solo per completare gli organici non per ribaltarli e quindi meglio si spendeva meglio era. Questo mercato rappresenta molto il momento del campionato italiano”.