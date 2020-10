Ferri: “Barella ricorda Conte, lo ha voluto lui per l’Inter. Lautaro? La reazione magari è stata per…”

Intervenuto a Radio Sportiva, l’ex difensore dell’Inter Riccardo Ferri ha parlato del momento della squadra di Conte e del prossimo appuntamento di Champions League.

“Lautaro? Magari non è riuscito a sfruttare alcune occasioni e quando ha avuto il cambio ha avuto questa reazione. Inter? Lukaku è il vertice alto della squadra, Lautaro invece è un giocatore molto fantasioso e saltando l’uomo crea superiorità numerica. Una delle coppie migliori in campo nazionale e internazionale. Shakhtar? Squadra ucraina ma con identità brasiliana. Barella? Ognuno ha una sua identità, ricorda Antonio Conte che guarda caso è un allenatore che l’ha voluto per la costruzione della sua squadra”.