Ferri: “Lautaro fuoriclasse, ma l’Inter non è una bancarella. Eriksen? Finché c’è Conte…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Riccardo Ferri, ex centrale dell’Inter, ha parlato così del futuro di Lautaro Martinez, obiettivo del Barcellona: “E’ indubbiamente uno dei fuoriclasse dell’Inter ma la squadra nerazzurra non è una bancarella. Se la società decidesse di sacrificare un suo talento lo farebbe solo per migliorare globalmente la rosa”.

CONTE – “Il campionato dell’Inter, fino al momento dell’interruzione, è stato senz’altro positivo. Sono arrivati giocatori nuovi a gennaio che non hanno avuto tempo ad integrarsi, come Eriksen. Ci sono state delle flessioni ma un campionato così da parte dell’Inter era inimmaginabile a inizio stagione guardando ai tanti cambiamenti fatti”.