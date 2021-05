Ferri: “L’Inter non toglierà il piede dall’acceleratore. Alla Juve c’è da mandare un sms”

L'ex difensore nerazzurro ha parlato della gara contro la Sampdoria e si è riferito anche a quella di Torino

Dare continuità ad un campionato che è stato straordinario. Durante la stagione sono stati risolti diversi tipi di problemi con la qualità in campo e un lavoro grandissimo fatto da Conte e dal suo staff. La società ha individuato le persone giuste, ha fatto una campagna acquisti importante. Sarebbe un peccato sminuire questa ultima fetta di campionato. Bisogna fare bene con la Samp e riuscire a confermare con la Juventus, a Torino, lo strapotere che l'Inter ha avuto quest'anno in Serie A. Anche quella non sarà facile, dipenderà dalla sfida tra Juve e Milan. Credo che comunque Juve-Inter ha una sfida che va al di là della classifica. Andare a Torino, fare una sfida convincente e importante vuol dire non sigillare lo scudetto ma moralmente far capire loro da adesso in poi ci siamo anche noi e in questo momento siamo anche più forti. Quindi se volete competere con noi dovete migliorarvi.

Non so se riuscirò ad esserci ma ci proverò, sarebbe bello. Con Conte non si toglie il piede dall'acceleratore fino a quando non si è in vacanza. Penso che la squadra possa fare bene contro una Samp che si giocherà la moralità. Ha avuto problemi durante la stagione ma Ranieri è una persona seria e affronterà la partita in modo professionale. Ci sarà spazio credo per chi ha giocato meno come è giusto che sia ma non penso che Conte tolga il piede dall'acceleratore o l'attenzione in questa ultima parte di campionato.