Inter-Fiorentina, Ferri: “Servirà una gara attenta, possiamo metterli in difficoltà con…”

L'analisi dell'ex giocatore nerazzurro in diretta da San Siro

Riccardo Ferri ha parlato ai microfoni di Inter TV prima di Inter-Fiorentina: "Mi aspetto una gara attenta. E' una Fiorentina che ti aggredisce come il Torino, che cerca di sporcarti i passaggi. Ci sarà molto l'intensità, è quello il pericolo. Nel tentativo di trovare qualche varco. Si preannuncia un po' di sofferenza, ma è il campionato che è così. Al momento giusto devi chiudere la partita. Speriamo di dare intensità anche noi e con la qualità che abbiamo la possiamo mettere in difficoltà. Devo dire che anche chi ha avuto meno possibilità di giocare ha il minutaggio giusto. Al di là della condizione c'è bisogno di molta attenzione ai minimi particolari: non concedere spazi, attenti a come la Fiorentina aggredisce. Ho letto una statistica. Il Torino è una delle squadre più aggressive, la Fiorentina non è da meno".