Festa: “L’Inter se la può giocare con la Juve. Young ottimo acquisto. Barella…”

Doppio ex della sfida di San Siro, Inter-Cagliari è una partita particolare anche per Gianluca Festa. Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali nerazzurri, Festa ha dichiarato:

“Sono due squadre a cui sono molto legato, sono qui apposta. E’ una gara importante per entrambe le squadre. L’Inter deve continuare a vincere per stare al passo della Juventus. Tutte le squadre devono giocare al massimo delle proprie possibilità, i nerazzurri hanno dimostrato di potersela giocare. Il Cagliari, pressando alto, ha messo in difficoltà tante squadre, con determinazione e organizzazione. Deve saper alternare pressione contenimento e il Cagliari può farlo, anche se a San Siro non è facile. Young? E’ un giocatore di grande esperienza, abituato a partite importanti, sicuramente può dare qualcosa all’Inter. Penso sia stato fatto un ottimo acquisto. Barella? Sta crescendo alla grande. Lo conosco bene, ha confermato quello che si sapeva di lui. Confermarlo all’Inter non è facile. Purtroppo ha avuto un piccolo infortunio, ma ha ampi margini di miglioramento e penso farà benissimo, anche in Nazionale“.

(Fonte: Inter TV)