Festa tifosi Inter, Repubblica: “Adunata tutto sommato ordinata anche se…”

Il racconto di Repubblica in merito a quanto accaduto ieri al di fuori di San Siro prima e dopo Inter-Sampdoria

"L’emozione e i gol di chi non gioca mai. La prospettiva di poter finire il campionato a 94 punti. L’esultanza di Steven Zhang, di nuovo a San Siro dopo una vita. Se n’è andata così, con un «chi non salta rossonero è» urlato dai giocatori in mezzo al campo, la prima partita dell’Inter campione d’Italia". Apre così l'articolo di Repubblica in merito al resoconto di quanto è accaduto prima e dopo Inter-Sampdoria. I nerazzurri, dopo aver perso all'andata 2-1, hanno confezionato 15 vittorie e 4 pareggi, andando a vincere lo scudetto in maniera netta e meritata.